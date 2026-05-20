Sosiaalisen median vaikuttaja Rosanna Kulju kertoo joutuneensa synnytyksen jälkeen sydänteholle.

Rosanna Kulju kertoo Instagramissa joutuneensa pian synnytyksen jälkeen sydänteholle. Kulju ehti jo kotiutua lapsensa kanssa synnytyssairaalasta, kunnes hänellä alkoi kova hengenahdistus ja huimaus.

Hän päätti lähteä varmuuden vuoksi oireiden alettua yksityiselle lääkäriasemalle.

Kulju kertoo, että häneltä katsottiin lääkäriasemalla keuhkokuvat ja passitettiin Oulun yliopistollisen sairaalan päivystykseen. Kulju joutui jäämään osastolle.

– Itkin aivan hysteerisesti, kun tajusin, että minun pitää lähteä sairaalaan ja jättää pieni linnunpoikaseni kotiin, Kulju kirjoittaa.

Kulju joutui kahdeksi yöksi sydänteholle. Kehoon kertyneet nesteet tekivät hapensaannista vaikeaa ja painoi rintakehää.

– Minulla oli nestettä kehossa aivan älyttömästi, ja sitä oli kertynyt myös keuhkoihin ja sydämeen. Nestekuorma kehossa teki hapensaannista todella haastavaa ja siltä se tuntuikin: että joku seisoi rintani päällä, Kulju kuvailee.

Kulju kertoo, että hänelle oli erityisen kova pala olla erossa pienokaisestaan heti synnytyksen jälkeen. Hän kiittää puolisoaan siitä, että tämä hoiti vauvaa kotona sillä aikaa.