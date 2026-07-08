EU:n uusi pakkaus- ja pakkausjäteasetus tulee sovellettavaksi 12. elokuuta ja tuo muutoksia sekä yritysten toimintaan että kuluttajien arkeen.

Uuden EU-ohjeistuksen tavoitteena on vähentää jätettä ja lisätä kierrätystä koko unionin alueella. Tämä näkyy jatkossa esimerkiksi verkkokauppatilauksien pakkauksissa – ne eivät saa enää olla tarpeettoman suuria tai täynnä ylimääräistä pakkausmateriaalia.

– Turhaa pakkaamista ja turhaa pakkausmateriaalin käyttöä suitsitaan, sanoo erikoistutkija Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskuksesta.

Yrityksiltä EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetus vaatii uuden kehittelyä, kun pakkaukset tulee suunnitella kierrätettäviksi.

Lupa- ja valvontaviraston mukaan EU-tason ohjeistus on valmistunut viiveellä ja siinä on vielä epäselvyyksiä käytännön kysymyksissä. Viranomainen lupaa auttaa yrityksiä asetuksen tulkitsemisessa.

Muutokset näkyvät hiljalleen

Kaupoissa, ravintoloissa ja majoituspalveluissa muutokset näkyvät pikku hiljaa.

Esimerkiksi hevi-osastolla osa tuotteista myydään jatkossa ilman muovipakkauksia ja hotellien pienet shampoopullot vähenevät.

Tavoitteena on myös, että kuluttajat voisivat käyttää omia astioitaan noutoruokiin.

– Kuluttajan näkökulmasta meille tulee mahdollisuus esimerkiksi ottaa noutokahvia omaan kuppiin, samoin noutoruokaa omaan astiaan, Dahlbo täsmentää.

Jatkossa noutoruokapisteissä voi olla saatavilla uudelleenkäytettäviä pakkauksia kertakäyttöisten rinnalle.

Näitä voidaan tarjota kuluttajalle panttia vastaan, kuten panttipullojakin.

K-Supermarket Lasihytin kauppias Erkki Zaiedman näkee muutoksissa mahdollisuuksia, mutta myös haasteita.