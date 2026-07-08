Sveitsi eteni viimeisenä joukkueena MM-jalkapallon puolivälieriin. Se kaatoi Kolumbian rangaistuspotkukilpailussa, kun ensin pelattiin 120 minuuttia ilman maaleja.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
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Ottelun varsinainen peliaika oli melkoista matalan sykkeen puolustustutkailua. Kumpikin joukkue sai kaksi laukausta kohti maalia. 90 minuutin jälkeen edistyneet tilastot tukivat puolustusvoittoisuutta: maaliodottamaa oli kasassa yhteensä alle yhden osuman verran.