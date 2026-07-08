Raakaäöjyn hinta on vajaan kolmen prosentin nousussa varhain keskiviikkoaamuna.
Raakaöljyn hinta on ollut hienoisessa nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti uudet iskut Irania vastaan.
Suomen aikaa varhain keskiviikkona Pohjois-Amerikan WTI-laatu oli vajaan kolmen prosentin nousussa ja päälle 72 dollarissa barrelilta.
Raakaöljyn hinnat nousivat jo tiistaina sen jälkeen, kun Hormuzinsalmen alueella oli tehty kolme laivaiskua.
Yhdysvallat on syyttänyt tiistaisista laivaiskuista Irania. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvallat kertoi aloittaneensa laivaiskujen vuoksi uudet iskut Irania vastaan.