Tilanne Hormuzinsalmella on taas kiristynyt.
YK:n alainen Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormuzinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit.
Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen.
Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi torstaina, että Hormuzinsalmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat.
Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormuzinsalmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä.