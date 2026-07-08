Yhdysvallat kertoi kesäkuussa jäädyttävänsä Iranin öljykauppaa koskevat pakotteet kahdeksi kuukaudeksi.
Yhdysvallat on kumonnut iranilaisöljyä koskevan pakotehelpotuksen Hormuzinsalmella tehtyjen laivaiskujen jälkeen.
Yhdysvallat kertoi kesäkuussa jäädyttävänsä Iranin öljykauppaa koskevat pakotteet kahdeksi kuukaudeksi. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on nyt perunut kyseisen poikkeusluvan.
Yhdysvallat syyttää Iranin iskeneen ainakin kolmeen Hormuzin alueella liikennöineeseen alukseen.
Laivaliikennettä Hormuzinsalmella on päästy jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen myötä, mutta laivaiskut ovat aika ajoin kärjistäneet tilannetta alueella.