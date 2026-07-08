Noin kahden viikon takaisissa maanjäristyksissä Venezuelassa loukkaantui lähes 17 000 ihmistä.
Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut lähes 3 700:aan. Asia selviää tiistaina julkaistuista virallisista luvuista.
Noin kaksi viikkoa sitten tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa.
Maan hallinto ei ole antanut arviota kateissa olevien määrästä. YK puolestaan arvioi kaksi päivää järistysten jälkeen, että jopa 50 000 ihmistä olisi kateissa.
Järistykset kylvivät tuhoa erityisesti La Guairan alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella.