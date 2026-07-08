Etsinnät ja pelastusoperaatiot maanvyöryn turmapaikalla ovat päättyneet Kiinassa.

Kiinan luoteisosassa sattuneessa maanvyöryssä on kuollut noin 20 ihmistä. Asiasta kertoo valtiollinen uutistoimisto Xinhua.

Paikallisten viranomaisten mukaan etsintä- ja pelastusoperaatiot turmapaikalla ovat päättyneet.

Maanvyöry tapahtui varhain tiistaina paikallista aikaa Gansun provinssissa.

Samaan aikaan myrskyt ja rankkasateet riehuivat Kiinan etelä- ja keskiosissa. Myräkät aiheuttivat tulvia ja johtivat lähes 20 ihmisen kuolemaan sekä kymmenientuhansien ihmisten evakuoimiseen.