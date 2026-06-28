Maat ovat tehneet viime päivinä iskuja toisiaan vastaan.

Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzinsalmella tehtyihin laivaiskuihin.

Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet viime päivinä iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella sen jälkeen, kun rahtilaiva joutui iskun kohteeksi Hormuzinsalmella torstaina.

Yhdysvallat syyttää Irania sekä torstain iskusta että lauantaisesta iskusta salmella liikkuneeseen säiliöalukseen. Yhdysvaltojen mukaan Iran ei ole kunnioittanut maiden välistä aseleposopimusta.

Iran on vastannut tekemällä iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Persianlahden alueella.

Trump: Iran voi tuhoutua täysin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Iran voi tuhoutua täysin, jos Yhdysvallat jatkaa sotaa.

Trump kommentoi Truth Social -viestipalvelussaan Yhdysvaltojen viimeisimpiä iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Trumpin mukaan iskut tehtiin, koska Iran oli rikkonut maiden välistä aseleposopimusta.

Päivityksessään Trump sanoi, että Yhdysvallat voi joutua pisteeseen, jossa se joutuu viemään tavoitteensa Iranissa maaliin sotilaallisin keinoin. Jos näin tapahtuisi, ei Irania olisi tämän jälkeen Trumpin mukaan enää olemassa.

Trump herätti keväällä pahennusta, kun hän uhkasi tuhota koko Iranin sivilisaation.

Iran iski yhdysvaltalaiskohteisiin

Iranin vallankumouskaarti on tehnyt iskuja Kuwaitiin ja Bahrainiin vastauksena Yhdysvaltojen viimeisimpiin iskuihin.

Kaarti sanoo tuhonneensa yhdysvaltalaisia sotilaskohteita. Lisäksi kaarti varoittaa, että lisäiskuihin vastattaisiin murskaavasti.

Yhdysvaltain asevoimat sanoi sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa tehneensä iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormuzinsalmella aiemmin tehtyihin laivaiskuihin.