Jääkiekon NHL:n veteraanitähti Claude Giroux, 38, jatkaa Ottawa Senatorsissa vuoden mittaisella sopimuksella.
Giroux ansaitsee tuoreella sopimuksellaan kaksi miljoonaa dollaria. Hyökkääjä on pelannut neljä edellistä kautta Senatorsin paidassa.
– Päätin palata, koska haluan olla täällä. Tämä joukkue tuntuu perheeltä, pelaajamarkkinoilla rajoittamattoman vapaana agenttina ollut Giroux perusteli.
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Viime sesongilla Giroux keräsi 14+35=49 pistettä 82 ottelussa, mutta on tehnyt tehokkaimmalla NHL-kaudellaan Philadelphia Flyersissa peräti 102 pistettä.
Giroux on summannut uransa 1 345 runkosarjaottelussa huimat 1 165 pinnaa (379+786).