Donald Trump kertoo Yhdysvaltojen vastaavan jatkossa Iranin alusiskuihin tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat vastaa jatkossa Iranin tekemiin alusiskuihin Hormuzinsalmella tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen Iranissa. Trump ilmoitti asiasta Truth Social -sivustollaan.
Viime viikolla Trump uhkasi Fox News -kanavan haastattelussa, että Yhdysvallat alkaa pommittaa Iranin siltoja ja voimalaitoksia, ellei Iran palaa neuvottelupöytään.
Yhdysvallat teki viime yönä iskuja Iranin sotilaskohteisiin. Kyseessä oli jo 11. perättäinen yö, kun Yhdysvallat teki iskuja Iraniin.
Iran iski takaisin
Iran on niin ikään tehnyt ilmahyökkäyksiä Jordaniaan ja Bahrainiin.
Jordanian asevoimat kertoi torjuneensa Iranista laukaistuja ohjuksia ja drooneja. Iranin vallankumouskaarti kertoi tehneensä iskuja Jordaniassa sijaitseviin Yhdysvaltain sotilaskohteisiin.
Bahrainin asevoimat kertoi iltapäivällä torjuneensa useita Iranin ilmahyökkäyksiä. Bahrainissa oli aiemmin annettu ilmahälytys.