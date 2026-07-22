Sota Iranissa on erittäin epäsuosittu. Konfliktin hintalappu paisuu, ja välivaalit lähestyvät.
Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth puolusti Iranin sotaa ja siihen liittyvää lähes 80 miljardin euron lisärahoituspyyntöä senaatin kuulemisessa, joka alkoi kaoottisesti: useita protestoijia poistettiin salista.
Mielenosoittajat syyttivät ministeriä “laittomasta sodasta”.
Sota, jonka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi kestävän vain muutaman viikon, on jatkunut lähes viisi kuukautta.
Se on amerikkalaisten keskuudessa epäsuositumpi kuin Irak tai Afganistan aikanaan — yli 60 prosenttia amerikkalaisista pitää sotaan ryhtymistä virheenä, 68 prosenttia ei pidä sitä vaivan arvoisena.
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Viime viikolla kuoli lisää amerikkalaissotilaita, ja Valkoinen talo harkitsee eskalaatiota.
Israelin tiedustelun mukaan Iran on piilottanut uraanin rikastajia vuoren sisään, ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu painostaa Trumpia koventamaan iskuja.
Välivaalit ovat jo nurkan takana
Sota käy kalliiksi: Hormuzinsalmen epävakaus horjuttaa markkinoita.
Kuulemisessa puolustusministeri Hegseth kertoi hallinnon arvioivan sodan maksaneen tähän mennessä reilut 30 miljardia euroa sen alkamisesta, helmikuun lopulta lähtien.