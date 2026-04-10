Nasan historiallinen Artemis-lento lisää poliittista painetta Kiinan suuntaan. Katso asiantuntijan haastattelu yltä.

Neljä pohjoisamerikkalaista astronauttia lensi tällä viikolla Artemis II -lennolla Kuun "pimeälle puolelle" ja syvemmälle avaruuteen kuin kukaan ihminen ennen heitä.

Ohilennollaan miehistö kuvasi tarkasti Kuun etelänapaa, joka on myös Kiinan tähtäimessä.

Lento luo pohjan Artemis IV:n laskeutumiselle Kuuhun vuonna 2028. Yhdysvaltojen ja Kiinan lopullisena tavoitteena on rakentaa tukikohta maata kiertävän kivijärkäleen etelänavalle.

– Kyse on siis kilpajuoksusta, kun amerikkalaiset ovat ymmärtäneet Kiinan pyrkivät Kuuhun, arvostetun ilmailujärjestö Royal Aeronautical Society:n johtaja Malcolm Macdonald avaa uutistoimisto Reutersille

Macdonaldin mukaan kyse on vain rahasta ja poliittisesta tahdosta – kuutukikohta voitaisiin rakentaa jopa vuodessa, sillä teknologia on jo olemassa.

Kiina on asettanut takarajakseen vuoden 2030, jota Macdonald pitää realistisempana tavoitteena.

Sekä Yhdysvallat että Kiina tähtäävät Kuun etelänavalle, koska siellä todennäköisesti muhii haluttua resurssia eli vettä.

– Jos etelänavalla on jäätä ihmisten käyttöön, se antaa tukikohdalle perusresursseja, eikä vettä tarvitse tuoda Maasta Kuuhun.

Veden tuominen Maasta lisäisi nimittäin painoa, monimutkaisuutta ja hintaa.

Kuutalous pyörimään

Macdonaldin mukaan Kuun luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyy vielä mielenkiintoista tekemätöntä tutkimusta.

– Enkä puhu vain jäästä, vaan myös mineraaleista, materiaaleista ja metalleista, joita ei ehkä ole Maassa.