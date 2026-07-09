Muusikko Bonnie Tyler on kuollut 75-vuotiaana.
Muusikko Bonnie Tyler on kuollut, uutisoi BBC. Perhe tiedotti Tylerin poismenosta tähden nettisivuilla.
– Bonnie menehtyi yllättäen viime yönä sairaalassa Portugalissa, viestissä kerrotaan.
Nettisivuilla julkaistun viestin mukaan Tyler kuoli sairauteen, jonka vuoksi hän oli ollut sairaalahoidossa.
Toukokuun alussa uutisoitiin, että laulaja oli kiidätetty sairaalaan äkilliseen suolistoleikkaukseen. Tyler vaivutettiin keinotekoiseen koomaan ja tuolloin lääkärit olivat ennusteissaan hyvin varovaisia.
Saksalaislehti Bild kertoi kesäkuun puolivälissä, että laulaja oli herännyt koomasta.
– Bonnie ei ole enää koomassa, mutta on edelleen sairas. Hänen tilansa on parantumassa mutta toipuminen etenee hitaasti, laulajan terveydentilaa kommentointiin lausunnossa Bildin mukaan.
Tyler julkaisi The World Starts Tonight -debyyttialbuminsa vuonna 1977 ja on myynyt pitkään jatkuneen uransa aikana kymmeniä miljoonia levyjä. Hänet tunnetaan muun muassa jättihiteistään Total Eclipse of the Heart ja Holding out for a Hero.