Liikenne- ja viestintävirasto Traficom muistuttaa lomalle lähteviä tietoturvan tärkeydestä.

Huolehtimalla tietoturvan perusasioista jo kotona voi välttää huijauksia sekä laite- ja tietoturvaongelmia matkalla, muistuttaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tuoreessa tiedotteessaan.

Tietoturva muodostuu laitteiden ja tietojen suojaamisesta, turvallisten palveluiden käytöstä sekä siitä, että mahdollisiin poikkeustilanteisiin on varauduttu jo ennen matkaa. Toimenpiteet kannattaa suorittaa omassa kotiverkossa.

Julkinen verkko voi olla riski

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Sanna Autio suosittelee ottamaan matkalle mukaan vain välttämättömät laitteet, ja ne tulis olla suojattu huolellisesti.

– Ota myös ennen matkaa selvää, voiko laitteesi etsiä ja tarvittaessa tyhjentää, jos laite katoaa matkan aikana. Tähän löytyy ohjeita laitevalmistajien sivuilta, Autio neuvoo tiedotteessa.

Traficomin vinkki: Puhelimeen, tablettiin ja tietokoneeseen kannattaa aktivoida pääsykoodi tai yksilöllinen salasana sekä asettaa näytön lukitusviive mahdollisimman lyhyeksi. Tietoturvakalvo voi lisäksi estää sivullisia näkemästä näytön sisältöä.

Moni käyttää reissatessaan julkisia langattomia verkkoja, mutta niihin kannattaa suhtautua varauksella erityisesti ulkomailla. Turvallisin verkkoyhteys on usein oman puhelimen mobiilidatayhteys. Jos käytät avointa verkkoa, yhteys kannattaa Traficomin mukaan suojata VPN-yhteydellä.

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