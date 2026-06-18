Puolustusministerikokoukseen osallistuu myös Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen.

Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.)

Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin.

Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistuu torstain Ukraina-kokoukseen.

Rutte sanoi eilen, että taakanjaon siirto Yhdysvalloilta Euroopalle on käynnissä ja sujuu hyvin. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta.