MTV uutiset pysäytti Helsingissä toistakymmentä Wolt kuskia ja kysyi heidän työoloistaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Woltin ruokalähetit ovat työntekijöitä eivätkä yrittäjiä. Siitä huolimatta valtaosa läheteistä on edelleen yrittäjiä. Heiltä vaaditaan nyt y-tunnus, mutta muuten työolot eivät ole muuttuneet.

Vain kolme Wolt-kuskia suostui haastatteluun nimellään ja kasvoillaan. Kaikki haastatellut kertoivat työskentelevänsä Woltille yrittäjinä ja heillä on y-tunnus.

Nimettömänä pysyttelevä Wolt-kuski kertoo, ettei todellakaan uskalla antaa haastattelua.

– Minultahan loppuisivat heti työt, se on selvä. Tilaukset loppuisivat siihen paikkaan.

Hänen mukaansa nykyinen systeemi on epäoikeudenmukainen.

– Meillä ei ole mitään oikeuksia. Jos loukkaannun töissä, en saa mitään korvauksia, vakuutuksia ei ole. Jos teen iltaisin tai pyhänä töitä, en saa siitä mitään ylimääräistä. Jos pyöräni rikkoontuu, maksan itse sen korjaamisen ja nyt vielä polttoaineiden hinnatkin nousevat.

– Tätä voi sanoa riistämiseksi, mutta emme voi tehdä mitään asialle, mies puuskahtaa.

14 tuntia töitä, palkkaa 72 euroa

Tv-kamera on monelle liikaa eikä haastattelua liikene. Usea kuitenkin toteaa, ettei juuri pidä työstään ja palkkakin on huono.

Harva tapaamamme Wolt-kuski on tyytyväinen palkkaansa.