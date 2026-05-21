Thaimaa kiristää turistien viisumisääntöjä.

Thaimaassa ei jatkossa voi viipyä ilman viisumia yhtä pitkään kuin aikaisemmin, kertovat esimerkiksi Reuters ja The Guardian.

Tähän asti esimerkiksi Suomen kansalaiset ovat saaneet oleskella Thaimaassa 60 päivää ilman viisumia. Sama on koskenut 92 muuta maata, mukaan lukien Euroopan Schengen-maat, Iso-Britannia, Australia ja Yhdysvallat.

Nyt viisumivapaata aikaa lyhennetään 30 päivään, ja tämäkin aikaraja myönnetään vain 54 maalle.

Toistaiseksi ei tiedetä, mitä maita 30 päivän viisumivapaus tulee koskemaan.

Muutos ei ole vielä voimassa. Käytäntöä aletaan noudattaa 15 päivää sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu virallisessa lehdessä.

Viisumivapaata oleskelua voi jatkaa kerran, mutta se vaatii perustelua ja käyntiä maahanmuuttovirastossa.

Tuk-tuk kuski neuvoi turistia Bangkokissa toukokuussa 2026.

Taustalla ulkomainen rikollisuus

Thaimaan ulkoministerin Sihasak Phuangketkeowin mukaan viisumivapauden lyhennystä ei ole suunnattu mitään tiettyä maata vaan enemmänkin niitä yksilöitä vastaan, jotka hyväksikäyttävät järjestelmää ja syyllistyvät maassa rikoksiin.