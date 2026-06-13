Kaarle Kustaa ja Silvia solmivat avioliiton kesäkuussa vuonna 1976.
Ruotsissa juhlitaan tänään kuningas Kaarle XVI Kustaan ja kuningatar Silvian kultahäitä. Varsinainen kultahääpäivä on vasta viikon kuluttua, mutta koska se osuu juhannusaattoon, järjestetään juhlat jo nyt.
Päivä alkaa kiitosjumalanpalveluksella kuninkaanlinnan kirkossa. Ohjelmassa on myös ajelu hevosvaunuilla Tukholman kaduilla sekä rakkausteemainen ulkoilmakonsertti ja iltakonsertti kuninkaallisessa oopperassa.
Kaarle Kustaa ja saksalainen Silvia Sommerlath solmivat avioliiton 19. kesäkuuta vuonna 1976.