Kyseessä on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin.
Yhdysvalloissa oikeusministeriö on antanut hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa mediakonserni Warner Bros Discoveryn.
Ministeriön mukaan yrityskauppa ei todennäköisesti aiheuta haittaa kilpailulle, vaan voi jopa lisätä sitä. Kaupan arvo on noin 111 miljardia dollaria eli vajaat 96 miljardia euroa.
Kyseessä on yksi suurimmista mediafuusioista vuosiin. Kaupan myötä muodostuva jättiyritys kontrolloi jatkossa muun muassa uutiskanava CNN:ää, elokuvayhtiö Warner Bros Picturesia sekä HBO Max -suoratoistopalvelua.