Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaukana rintaman etulinjasta.

Ukrainassa kuoli ja haavoittui toukokuussa enemmän siviileitä kuin minään muuna kuukautena neljän viime vuoden aikana, kertoo YK.

Toukokuussa Venäjän tekemissä iskuissa kuoli YK:n mukaan yli 270 siviiliä ja haavoittui lähes 1 800.

YK:n mukaan tämän vuoden toukokuussa siviiliuhreja kuoli ja haavoittui lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden toukokuuhun verrattuna.

Siviiliuhreja aiheuttivat etenkin pitkän kantaman aseet, kuten ohjukset ja droonit. Suurin osa siviileistä kuoli tai haavoittui kaupunkikeskuksissa kaukana rintaman etulinjasta.