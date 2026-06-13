MM-jalkapallon kisaisäntä Yhdysvallat aloitti urakkansa dominoivasti, kun se kaatoi Paraguayn 4–1.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Team USA oli murskaava Los Angelesin jättistadionilla. Se ei jättänyt palaakaan Paraguaylle, sillä lukemat olivat jo tauolla 3–0.
Ensimmäisen kerran soi jo ottelun seitsemännellä minuutilla. Isäntien hyökkäys päättyi maaliin paraguaylaispuolustuksen kautta, joten osuma merkittiin omaksi maaliksi.