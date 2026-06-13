Ukraina iskee Krimin huoltoyhteyksiin.
Ukrainan drooni- ja ohjusiskujen kerrotaan kohdistuneen viime päivinä yhä järjestelmällisemmin huoltoreitteihin Venäjän miehittämällä Krimin alueella. Iskut ovat aiheuttaneet kasvavaa huolta niin venäläisturistien kuin sotilaidenkin keskuudessa.
Venäjä on myöntänyt vaurioita esimerkiksi useissa silloissa. Asiasta kertoo ukrainalainen Kyiv Post.
Ukrainalaiskomentaja Yuri Nastenko kommentoi lehdelle tilannetta sanomalla tämän olevan vasta alkua.
– Suosittelen ostamaan popcornia, istumaan alas ja nauttimaan, hän toteaa.
Ukrainan mukaan operaation tavoitteena on vaikeuttaa Venäjän sotilaallista logistiikkaa ja huoltoyhteyksiä Krimille. Ukraina sanoo tekevänsä drooni-iskuja ylityspaikkoihin ja siltayhteyksiin.
Venäjä miehitti laittomasti Krimin vuonna 2014.Google Earth
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Venäläisturistit ahdistuneita
Raporttien mukaan Krimillä ja erityisesti Sevastopolissa on nähty merkkejä pahenevasta polttoainepulasta. Venäjän sanotaan keskeyttäneen polttoaineen jakelun, koska kuljetukset eivät pääse perille keskeisiin kaupunkeihin.