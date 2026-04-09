Uusi Spotify-huijaus on lisääntynyt Suomessa viime viikkojen aikana.

Suomen Telemarkkinointiliiton kehittämän Kilpi-sovelluksen tietokanta paljastaa uuden Spotify-huijauksen aktivoituneen viime aikoina.

Huijausviestit leviävät sähköpostitse, ja niissä varoitetaan vastaanottajaa tilin sulkemisesta ja kehotetaan toimimaan nopeasti, liitto kertoo tiedotteessaan.

Huijausviesteissä pyritään saamaan vastaanottaja toimimaan korostamalla kiirettä.Suomen Telemarkkinointilitto ry

Huijauksille tyypillinen kiireen tuntu luodaan korostamalla määräaikoja. Viesteissä saatetaan varoittaa esimerkiksi, että vastaanottajan tili deaktivoidaan 10. huhtikuuta 2026. Lisäksi viesteissä on linkki, jonka kautta käyttäjää kehotetaan kirjautumaan tililleen.

Liiton mukaan huijausviesti saattaa näyttää mobiililaitteella erityisen uskottavalta, koska lähettäjän osoite ei esikatselussa näy yhtä selkeästi kuin tietokoneella. Tällaiset huijausviestit hyödyntävätkin käyttäjien tottumusta lukea viestejä pikaisesti liikkellä ollessaan.

Myös muita huijauksia liikkeellä

Myös viranomaisten, pankkien ja muiden tuttujen palveluiden nimissä liikkuu huijauksia.