Digihuijarit yrittävät saalistaa uhreja entistä useammista paikoista. Huijausyrityksiin voi törmätä sähköpostissa, somessa, netin kauppapaikoissa ja tekstiviesteissä.

MTV Uutiset Liven erikoislähetyksessä asiantuntijat, F-Securen kyberuhkien tiedustelupäällikkö Laura Kankaala ja Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Samuli Könönen vastaavat yleisön kysymyksiin digiturvallisuudesta ja kertovat, millaiset digihuijaukset ovat nyt yleistymässä.

Kävimme kysymässä Helsingissä, huolestuttavatko digihuijarit. Erityisesti äänen väärinkäytön mahdollisuus ja tekoälyn kyky tuottaa uskottavia viestejä viranomaisten nimissä herättivät huolta.

– Nykypäivänä huijaukset ovat parempia kun käytetään tekoälyä. On tosi vaikea huomata huijaus, jos ei esimerkiksi klikkaa lähettäjän tietoja auki, kuvaili Mia Koski.

Myös huijareiden ammattimaistuminen koettiin uhkana.

–Kyllähän ne huijarit ovat tosi ammattimaistuneita tänä päivänä, totesi Maria Jokinen.

Onko sinua huijattu netissä? Saitko epäilyttävän viestin Whatsappiin? Asiantuntijat vastaavat digihuijauksiin liittyviin kysymyksiin MTV Uutiset Liven lähetyksessä perjantaina 19.9. kello 10 alkaen. Lähetys on katsottavissa MTV Katsomosta.

Erilliset salasanat lisäävät turvaa, mutta vaativat vaivaa

Erillisten salasanojen käyttäminen eri palveluissa on hyvä tapa lisätä tietosuojaa.

– Oma salasana joka paikkaan tuntuu hieman työläältä, mut onhan se ihan hyvä kun se lisää tietoturvaa, kommentoi Oona Mäkinen.

Salasanojen hallintaan on kuitenkin keksitty erilaisia menetelmiä.

– Omasta mielestäni useat salasanat eivät ole raskas asia, koska käytän aika paljon salasanan hallintapalvelua, kertoi Tommi Laiho.

Kaikki eivät ole valmiita ottamaan salasanojen hallintapalvelua käyttöönsä.

– Ajattelen, että kun joku pääsee hakkeroimaan sen palvelun, niin sitten hän pääsee joka paikkaan, pohti Koski.

Huijausviestit yhä vaikeammin tunnistettavissa

Huijausviestejä tunnistetaan entistä paremmin, mutta samalla ne ovat muuttuneet uskottavammiksi.

– Olen saanut lukuisia huijausviestejä ja tunnistanut ne, mutta kyllä se pelottaa, miten hyväksi huijaukset kehittyvät. Aiemmin huono suomen kieli paljasti huijauksen, mutta nyt viestit ovat kieliopillisesti paremmin kirjoitettuja, sanoi Jokinen.

Martina Badidova kertoi joutuneensa huijauksen uhriksi Facebook Marketplacessä, vaikka hän tarkisti profiilin huolellisesti ja se vaikutti aidolta.

– Valitettavasti sitä profiilia ei ollut helppo tunnistaa huijaukseksi. Profiilista löytyi kuvia perheestä ja muun muassa koulutukset listattuna. Ne olivat asioita, jotka tekivät profiilista aidon oloisen.