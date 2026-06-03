Tekoälyteemaiset huijausviestit leviävät.
Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n Kilpi-sovelluksen havaintojen mukaan liikkeellä on tekoälyteemaisia huijaussähköposteja.
Käyttäjät ovat raportoineet Open AI:n nimissä lähetetyistä viesteistä, joissa väitetään, että vastaanottajan ChatGPT Plus -maksu on epäonnistunut ja palvelun käyttö keskeytyy, ellei maksutietoja päivitetä.
Liitto muistuttaa tiedotteessaan, että viestien tarkoituksena on saada vastaanottaja avaamaan viestin sisältämä linkki, mutta näin ei pidä toimia. Linkki vie rikollisten hallitsemalle sivustolle, jossa houkutellaan syöttämään maksu- ja kirjautumistietoja.
Tältä huijausviestit voivat näyttää.Suomen Telemarkkinointiliitto ry
Huijaukseen on mahdollista langeta, sillä viestit ovat liiton mukaan ulkoasultaan uskottavia. Havaintojen perusteella viesteissä korostetaan maksuongelman kiireellisyyttä, jotta vastaanottaja erehtyisi klikkaamaan viestin sisältämää linkkiä. Kiiren tuntuun vetoaminen on huijauksille tyypillistä.
– Huijarit hyödyntävät juuri niitä palveluita, joista ihmiset ovat viime aikoina kiinnostuneita. ChatGPT:n nopea yleistyminen tekee siitä houkuttelevan kohteen rikollisille. Maksuongelmaan tai tilin sulkemiseen liittyvä viesti voi saada vastaanottajan toimimaan kiireessä ilman, että viestin aitoutta tulee tarkistettua, sanoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja tiedotteessa.