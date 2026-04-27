Jääkiekon SM-liigassa pelaava Oulun Kärpät on solminut kaksivuotisen sopimuksen hyökkääjä Eetu Koivistoisen kanssa.

Koivistoinen, 30, on pelannut kaksi viime kautta SHL:n Luulajassa. Hän juhli siellä mestaruutta vuosi sitten, mutta henkilökohtaiset tehot jäivät vaisuhkoiksi.

SM-liigaa Koivistoinen on kiekkoillut Lukossa kausina 2015–2021 ja HIFK:ssa 2021–2024. Hänet valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi Rauman Lukon mestaruuskeväänä 2021, minkä jälkeen hän oli helsinkiläisseuran syömähampaita.

– Eetu tuo meille laatua, kokemusta ja johtajuutta. Hän on monipuolinen hyökkääjä, joka pystyy tekemään tulosta, mutta myös kantamaan vastuuta joukkueen pelaamisesta molempiin suuntiin. Hän tuo mukanaan menestymisen kulttuuria sekä vaatimustasoa arkeen, Kärppien urheilujohtaja Kimmo Kapanen kuvailee tiedotteessa.

Lue myös: HIFK vahvistuu Kasper Puutiolla

Kärpillä on ensi kaudella kasvojenpesun paikka, sillä se on jäänyt kahtena kautena peräkkäin pudotuspelien ulkopuolelle.