Snookerin huippupelaajat hämmästelevät, miksi huippurahakas Saudi Arabia Masters -turnaus päätettiin lopettaa vain kahden vuoden jälkeen.

Kokonaispalkintopotiltaan lähes 2,7 miljoonan euron arvoinen ja mestarille peräti 580 000 euron sekin jakanut turnaus järjestettiin ensi kerran vuonna 2024. Pääpottia ovat päässeet maistamaan Judd Trump ja Neil Robertson, mutta he näyttävät jäävän ainoiksi.

Saudi-Arabiassa pelattu turnaus on nimittäin poistettu ensi kauden snookerkalenterista, vaikka sillä piti alkujaan olla kymmenvuotinen sopimus.

Maailman snookerkiertueen WST:n lauantaisen tiedotteen mukaan Saudi-Arabian biljardi- ja snookerliitto sekä Matchroom-promootio tekivät päätöksen yhteisymmärryksessä. Korulauseiden joukossa ei kuitenkaan ollut selitystä sille, miksi näin on päätetty.

Tähtipelaajat Mark Williams ja Barry Hawkins hämmästelivät pettyneinä tapahtunutta Hawkinsin voittaman kaksikon välisen MM-turnausottelun jälkeen.

– Mitä kymmenvuotiselle sopimukselle tapahtui? Se on vain räjäytetty ilmaan, Hawkins aloitti TNT Sportsin mukaan.

– Emme saa mitään selitystä, mikä on todella ärsyttävää. Saamme vain jonkun tyhmän sähköpostin, jossa kerrotaan, että turnausta ei enää järjestetä.