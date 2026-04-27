Helppo sima tekeytyy huoneenlämmössä valmiiksi muutamassa päivässä.

Vielä ehtii hyvin tehdä simaa vapuksi! Food by Twins -ruokablogin Petra ja Noora Väänänen jakoivat maanantaina Huomenta Suomessa vinkkejään pikasiman valmistukseen, siman maustamiseen sekä överimunkkien tuunaamiseen.

Kolmen päivän pikasima valmistuu muutamassa minuutissa kattilassa, jonka jälkeen se on pullotusta, maustamista ja teketymistä vaille valmista.

– Jos haluat ihan tavallista simaa, niin nyt laitat vaan kannen kiinni ja annat muhia huoneenlämmössä 1–3 vuorokautta. Mutta nyt maustetaan! Petra Väänänen neuvoi lähetyksessä.

Siman voi maustaa helposti esimerkiksi inkiväärillä, kuusenkerkällä ja erilaisilla yrteillä.

– Nyt tehdään ihanaa lime-vadelmasimaa!

Hätähousut voivat nautiskella siman jo vuorokauden tekeytymisen jälkeen. Silloin simaan voi lisätä halutessaan hieman kivennäisvettä joukkoon, jolloin siitä saa kuplivampaa.

Kolmen päivän pikasima ja siman maustamisvinkit