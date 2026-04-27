Aku Louhimiehen ohjaamasta Lapin sota -elokuvasta on julkaistu ensimmäinen virallinen traileri. Tekijät halusivat kunnoittaa julkaisupäivämäärällä veteraaneja.
Tänään 27. huhtikutta vietetään kansallista veteraanipäivää ja Lapin sodan päättymispäivää. Lapin sota päättyi 27.4.1945.
– On kunnia-asia julkaista Lapin sota -elokuvan traileri ja juliste kansallisena veteraanipäivänä, joka on samalla Lapin sodan päättymisen muistopäivä. On erityisen palkitsevaa päästä vihdoin esittelemään yleisölle elokuvan mittava ja ainutlaatuinen maailma. Odotamme innolla lokakuuta, jolloin saamme tuoda elokuvan koko Suomen nähtäväksi, elokuvan tuottaja Andrei Alén sanoo.
Elokuvan päärooleissa nähdään Peter Franzén, Sannah Nedergård ja saksalainen Volker Bruch, joka tunnetaan muun muassa Babylon Berlin -sarjan pääroolista.
