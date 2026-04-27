Elokuvan päärooleissa nähdään Peter Franzén , Sannah Nedergård ja saksalainen Volker Bruch , joka tunnetaan muun muassa Babylon Berlin -sarjan pääroolista.

– On kunnia-asia julkaista Lapin sota -elokuvan traileri ja juliste kansallisena veteraanipäivänä, joka on samalla Lapin sodan päättymisen muistopäivä. On erityisen palkitsevaa päästä vihdoin esittelemään yleisölle elokuvan mittava ja ainutlaatuinen maailma. Odotamme innolla lokakuuta, jolloin saamme tuoda elokuvan koko Suomen nähtäväksi, elokuvan tuottaja Andrei Alén sanoo.

Tänään 27. huhtikutta vietetään kansallista veteraanipäivää ja Lapin sodan päättymispäivää. Lapin sota päättyi 27.4.1945.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Antti Tuurin

Rauta-antura

-romaanin pohjalta tehty käsikirjoitus on Tuurin ja Louhimiehen käsialaa. Elokuva

on sisarteos vuonna 2017 valmistuneelle

Tuntemattomalle sotilaalle

. Elokuva saa ensi-iltansa 21.10.2026.

Elokuvan tapahtumat sijoittuvat Lappiin syksyllä 1944, Suomen ja Saksan väliseen konfliktiin toisen maailmansodan loppuvaiheessa.

Katso tästä Lapin sota -elouvan ensimmäinen traileri!

Nuori sotamies Heikki taistelee Karjalan kannaksella ystävänsä Paulin kanssa. Komppaniaan liittyy vankilasta vapautunut Arvo, jonka maailmankuva haastaa muiden käsitykset sodasta ja velvollisuudesta. Aselepo herättää toivon kotiinpaluusta, mutta pian selviää, että Suomen on käännyttävä entisiä saksalaisia liittolaisiaan vastaan Lapissa.



Samaan aikaan Rovaniemellä saksalaisten tulkkina työskentelevä Saara joutuu valitsemaan tulevaisuutensa: jäädä Suomeen vai paeta Saksaan rakastettunsa, majuri Duisbergin, kanssa.