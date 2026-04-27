Edward Vesterinen sai kutsun NFL-joukkueen tulokasleirille

Suomalaispelaaja näytille NFL-ympyröihin – asiantuntija: "Ainutlaatuinen mahdollisuus" Edward Vesterinen pääsee antamaan näyttöjä NFL-organisaatiolle. Getty Images Julkaistu 35 minuuttia sitten JAAKKO SERVO Edward Vesterinen, 25, sai kutsun NFL-joukkue Minnesota Vikingsin tulokkaiden minileirille. Lajiasiantuntija Seppo Evwaraye pitää saavutusta eurooppalaisittain harvinaisena. Amerikkalaisen jalkapallon NFL-seura Minnesota Vikings on kutsunut suomalaisen Edward Vesterisen tulokkaiden minileirilleen. Paikka tulokasleirillä ei tarkoita vielä juuri mitään mahdollisen NFL-uran kannalta, mutta näytönpaikkana se on äärimmäisen tärkeä. – Nämä ovat harvinaisia mahdollisuuksia eurooppalaisille. Kyseessä on aivan ainutlaatuinen tilanne, vuonna 2007 Minnesota Vikingsin kansainvälisten pelaajien kehitysohjelmassa mukana ollut Seppo Evwaraye kertoo MTV Urheilulle. – Kutsu NFL-joukkueen tulokasleirille on erittäin merkittävä asia. Ihmiset eivät Suomessa tajua, kuinka kovasta tempusta on kyse ja se on harmi. NCAA-historian paras suomalaistaklaaja Puolustuksen linjamiehenä pelaava Vesterinen on edustanut viiden viimeisen kauden ajan Pohjois-Amerikan yliopistosarja

NCAA:n

korkeimmalla tasolla pelaavaa West Virginia

Mountaineersin

joukkuetta.

25-vuotias Vesterinen aloitti NCAA-uransa rotaatiopelaajana, mutta vakiinnutti pelipaikkansa nopeasti aloittajana.

Vesterinen on tullut yliopistojoukkueessaan tunnetuksi tasaisuudestaan sekä peliälykkyydeestään. Hän on kaiken lisäksi NCAA-historian paras suomalaistaklaaja 77 taklauksella, joista 28 on sooloja ja 6,5 säkityksiä.

Maaliskuussa Vesterinen osallistui NFL:ään pyrkivien pelaajien Pro Day –testitilaisuuteen. Hyvin sujuneet testit nostivat suomalaispelaajan osakkeita NFL-kykyjenetsijöiden silmissä.

Viikonloppuna käydyssä NFL:n varaustilaisuudessa Vesterinen jäi ilman varausta, mutta vahvat näytöt NCAA:ssa ja Länsi-Virginian yliopistojoukkueessa toivat kutsun tulokasleirille.

– Se ei ole mikään yllätys, ettei varausta tullut. Mutta se ei myöskään tarkoita sitä, että mahdollisuuksia ei enää olisi, Evwaraye sanoo.

Suomen Vaahteraliigassa Wasa Royalsin valmentajana toimiva Evwaraye näkee, että Vesterinen voi hyvillä näytöillään tehdä itselleen palveluksen, vaikka pelipaikkaa Minnesotasta ei aukeaisi.

– On lukemattomia kertoja, kun tällainen niin sanottu “try-out” -sopimus muuttuu viralliseksi sopimukseksi. Vaikka virallista sopimusta ei tulisi Minnesotan kanssa, niin se antaa kuitenkin mahdollisuuden lisänäyttöjen antamiseen jossain toisessa seurassa.

NFL:n historiassa ei ole juuri suomalaisia nähty. Tyler Varga on ainoa suomalaissukuinen pelaaja, joka on pelannut NFL:n runkosarjaottelussa.2014 Tom Szczerbowski

Minnesota Vikings ja suomalaiset

Vikingsilla ja suomalaispelaajilla on pitkät juuret, sillä Vesterisen ja Evwarayen lisäksi ensimmäisenä eurooppalaisena pelaajana NFL-joukkueen kanssa sopimuksen vuonna 1987 allekirjoittanut Matti Lindholm kävi myös näytillä minnesotalaisseurassa.

– Vikings on oman kokemukseni mukaan todella ammattitaitoinen ja vakaa toimintaympäristö. Minnesota sopii hyvin suomalaiseen mentaliteettiin, sillä siellä ollaan ahkeria tekemään hommia, Evwaraye muistelee.

Nykyisin myös lajiasiantuntija toimiva Evwaraye sanoo, että Vesterisen tulee käyttää saamansa mahdollisuus, koska hänellä ei ole NFL-varausta.

– Vesterisen pitää olla ensimmäisenä kaikessa, osoittaa olevansa ahkera ja kuuluvansa sinne. Lisäksi pitää näyttää, että on valmis kaikkeen mihin häntä tarvitaan.

– Jos nämä ovat ainoat hänen niin sanotut ammattilaisvetonsa, niin ne pitää vetää todella täysillä, Evwaraye lisää.

NFL-joukkueella voi olla maksimissaan 53 pelaajaa kokoonpanossaan. Heistä korkeintaan 48 pelaa ottelussa.

– NFL-seurojen kokoonpanoista lähes puolet pelaajista on varaamattomia, joten mitään ei ole missään nimessä pois suljettu. Tulokasleirille kutsu on ennen kaikkea seuraava mahdollisuus.

Seppo Evwaraye (kuva vuodelta 2006) näkee, että Vesterisellä voi olla mahdollisuudet edetä myös Kanadan ammattilaissarja CFL:ään, jos NFL-portit eivät aukea.2006 Getty Images

“NFL on täynnä mutantteja”

Onnistuessaan Vesterisellä on mahdollisuudet edetä harjoitusleirille, jossa mukana ovat jo seuran NFL-pelaajat. Harjoitusleirillä pelaajalla on Evwarayen mukaan paremmin aikaa antaa näyttöjä kuin tulokasleirillä.

– Virheisiin ei ole juuri varaa. Mukana pitää olla myös ripaus onnea, että paikka harjoitusleirille aukeaa.

Valtaosa NFL-joukkueen pelipaikoista on lukittu pelaajille, joilla on kalliit ja isot sopimukset. Minnesotan pelaajista suurin sopimus on laitahyökkääjä Justin Jeffersonilla, joka ansaitsee 35 miljoonaa dollaria vuodessa.

– Siellä on kuitenkin se noin yksi kolmasosa pelipaikkoja vielä jaossa, johon etsitään koko ajan nuorempia, halvempia ja parempia pelaajia, Evwaraye kertoo.

Pohjois-Amerikan suosituimmassa urheilusarjassa pelaajat ovat keskimäärin noin 188-senttisiä ja 111-kiloisia järkäleitä. 192-senttinen ja 128-kiloinen Vesterinen ei jää tässä vertailussa varjoon.

– Vesterinen on periksiantamaton ja sitkeä pelaaja. Häneltä puuttuu ehkä aivan NFL-eliittitason urheilullisuus, mutta täytyy muistaa, että osa NFL-pelaajista on aivan mutantteja.

Evwaraye uskoo, että Vesterisen mahdollisuudet ovat hänen älykkäässä sekä virheettömässä pelissään.

– Kyseessä on peli, missä tulee suoriutua äärimmäisen hyvin äärimmäisen kovissa stressitilanteissa. Niissä tilanteissa mitataan, että teet niitä oikeita ratkaisuja.

Vesterinen vai Alinen?

Olaus Alista, 22, on viime vuosina pidetty kovimpana suomalaisena NFL-lupauksena. Onko Alinen yhä Vesteristä kovempi NFL-lupaus?

– Sekä Alinen että Vesterinen ovat juuri oikeilla pelipaikoilla, josta on paras mahdollisuus päästä NFL:ään. Näin isoja pelaajia, jotka pystyvät pelaamaan ketterästi, ei ole älyttömästi.

– Uskon, että Alisella on silti selkeästi paremmat mahdollisuudet NFL:ään kuin mitä Vesterisellä. Tämä kuitenkin riippuu seuraavan kahden vuoden tuloksesta.

Ulompana linjamiehenä pelaava Olaus Alinen siirtyi tammikuussa Alabaman yliopistojoukkueesta Kentucky Wildcatsiin.David Leong

Evwarayen mielestä Suomella on tällä hetkellä hyvä sukupolvi amerikkalaisessa jalkapallossa.

– Näyttää siltä, että Suomelta pääsee nyt vähän eri reittejä pelaajia tuonne isompiin ympyröihin. Samu Suominen on myös lupaava nimi tulevaisuutta silmällä pitäen. Toivon, että tästä alkaa se suomalaisen jenkkifutiksen seuraava kultakausi.

Vesterinen sai kesällä 2020 stipendin Länsi-Virginian yliopistoon. Ennen Pohjois-Amerikkaan siirtymistään hän edusti Suomessa Helsinki Roostersia.