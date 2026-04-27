Helsingin Seudun Liikenteen lippuihin tulee kesällä useita uudistuksia, niistä kenties merkittävimpänä uusi E-vyöhyke.
Helsingin Seudun Liikenne (HSL) ottaa kesäkuussa käyttöön uuden E-vyöhykkeen. Uuteen vyöhykkeeseen kuuluu 2. kesäkuuta alkaen koko Järvenpää sekä Tuusulan pohjoisosat, Kellokoski, Jokela ja muut alueet Jäniksenlinnan ja Terrisuon pohjoispuolella. Tuusulan eteläisemmät osat ja koko Sipoo pysyvät D-vyöhykkeellä.
Samalla pelkän D-vyöhykkeen liput poistuvat myyntivalikoimista. Lipun hinta on ollut jo vuoden 2025 alusta sama kuin esimerkiksi CD-vyöhykkeiden yhteislipussa. Jatkossa D-vyöhykelipun korvaa joko DE- tai CD-vyöhykelippu. E-vyöhykkeellä voi matkustaa vielä D-vyöhykkeen lipuilla kesän siirtymäajan 2.6–2.8.2026.
HSL poistaa käytöstä lisävyöhykelipun, mutta jatkossa asiakas voi ostaa kausilippunsa rinnalle kertalipun niille vyöhykkeille, joille kausilippu ei ole voimassa. Jatkossa erilaisten HSL-lippujen yhdistäminen samalle matkalle on myös mahdollista.
Uudistuksesta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.