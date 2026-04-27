HIFK ilmoitti maanantaina tehneensä kaksivuotisen sopimuksen puolustaja Kasper Puution, 23, kanssa.

Vaasassa syntynyt mutta Oulun Kärppien kasvattama Puutio debytoi SM-liigassa 18-vuotiaana syksyllä 2020.

Pohjois-Amerikassa WHL-sarjassa vietetyn kauden 2019-2020 jälkeen suuntana oli Suomi ja Kärpät. Oulusta tie vei KalPan ja Pelicansin kautta kahdeksi viime kaudeksi Ässiin.

Ässien kapteenistoonkin kuulunut Puutio on pelannut SM-liigassa kaikkiaan 271 peliä ja tehnyt niissä tehot 25+58=86.

– Olen hyvä kahden suunnan puolustaja. Vahvuuteni ovat pelin lukemisessa sekä avaamisessa ja minulla on hyvä laukaus. Omaan hyvät puolustajan ominaisuudet ja pystyn pelaamaan luotettavasti molempiin suuntiin, Puutio luonnehti itseään uuden työnantajan tiedotteessa.

HIFK:n päävalmentajalla Olli Jokisella on käsitys, mitä pelaajalta on lupa odottaa.

– Siinä mielessä tuttu pelaaja, että olemme seuranneet hänen uraansa jo viiden vuoden ajan. Yritimme aikoinaan saada häntä jo Mikkeliin, mutta silloin sopimus meni ohi. Hienoa, että saatiin mies nyt tänne, Jokinen sanoi.

– Nuorella pelaajalla on varmasti vielä kehitettävää. Hän on hyvä ylivoimapelaaja ja tuo meille liikettä ja vauhtia peliin. Isoimmat vahvuudet ovat nimenomaan kiekollisessa pelissä ja avauspelissä.