Poliisin mukaan levottomuuksia ja häiriöitä oli tiistai-iltana eri puolilla Pohjois-Irlantia.

Pohjois-Irlannin Belfastissa maahanmuuttovastaiset mielenosoitukset äityivät levottomuuksiksi sen jälkeen, kun sadat mielenosoittajat kokoontuivat tiistai-iltana protestoimaan kaupungissa tapahtunutta puukotusta.



Uutistoimisto AFP:n mukaan yksi asuinrakennus sytytettiin tuleen kaupungin keskustan lähellä ja asukkaat evakuoitiin palavasta talosta. Lisäksi mielenosoittajat polttivat bussin sekä useita muita ajoneuvoja ja tukkivat teitä.



Poliisin mukaan levottomuuksia ja häiriöitä oli tiistai-iltana eri puolilla Britanniaan kuuluvaa Pohjois-Irlantia. Pohjois-Irlannin poliisi sekä Britannian viranomaiset olivat ennakkoon kehottaneet mielenosoittajia rauhallisuuteen.

MIelenosoittajat sytyttivät tulipaloja.AFP / Lehtikuva

Levottomuuksien taustalla on maanantaina Belfastissa tapahtunut puukotus, jonka tekijäksi epäillään sudanilaista miestä. Uhri, noin 40-vuotias mies, haavoittui hyökkäyksessä vakavasti.



Puukotuksesta kuvattu video on levinnyt sosiaalisessa mediassa. Videolla mies istuu kadulla makaavan toisen miehen päällä ja viiltää tätä useita kertoja kasvoihin ja kaulaan veitsellä. Useat ihmiset yrittävät puuttua tilanteeseen ennen poliisin paikalle saapumista.



30-vuotiasta epäiltyä vastaan nostettiin tiistaina syytteet muun muassa murhan yrityksestä. Poliisi on sulkenut pois epäilyt terroristisista motiiveista. Epäillyn kerrotaan saapuneen Britanniaan vuonna 2023, mutta hän ei ollut poliisille ennestään tuttu.



Muun muassa Britannian pääministeri Keir Starmer on tuominnut tapauksen.



Maahanmuutosta on tullut viime vuosina kuuma aihe Britanniassa. Jännitteet olivat ennestään korkealla, kun viime viikolla maan eteläosassa Southamptonissa oli väkivaltaisia levottomuuksia. Niiden taustalla oli poliisin toiminta tapauksessa, jossa nuori opiskelijamies kuoli brittiläisen sikhimiehen puukotettua häntä.