Äitienpäivän kunniamerkkien jakotilaisuus on arvokas ja herkkä tapahtuma.

Säätytalolla käy kova kuhina. Alkamassa on valtiollinen äitienpäiväjuhla, jossa 38 ansioitunutta äitiä saa tasavallan presidentti Alexander Stubbin myöntämät Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalinsa.

Stubb kättelee jokaisen palkitun erikseen palkittujen äitien läheisten seuratessa tilaisuutta.

Mitalin saaminen yllätti

Reija Virkkunen on perhekotiäiti ja Laila Uljas on Mannerheimin lastensuojeluliiton Kaakkois-Suomen koordinaattorina. Nopeasti käy selväksi, että kunniamitalin saaminen on heille suuri juttu.

– Se on ihana kiitos tästä kaikesta, mitä olen tehnyt lasten kanssa ja lasten eteen. Ja se tuntuu hienolta, että arvostetaan, Virkkunen kertoo.

– Tässä ihan liikuttuu.Olen ollut kotiäitinä monta vuotta, niin siitähän ei kerry esimerkiksi eläkettä tai muita juttuja, niin tämä on ihan mieletön kunnia, Uljas kommentoi.

Virkkunen on hoitanut sijaislapsia yli 20 vuotta. Uljas taas on tehnyt paljon töitä lasten ja nuorten eteen erilaisissa järjestöissä. Hän on itse myös suurperheen äiti. Tästä huolimatta kumpikin kertoo, ettei heillä ollut ajatustakaan mitalin saamisesta.

– En olisi ikinä uskonut saavani tällaista kunniaa. Kun sain sen kirjeen, luulin saavani laskun, Virkkunen naurahtaa.