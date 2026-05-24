Moni vanhempi haluaa muistaa varhaiskasvatuksen opettajia kuluneen päiväkotikauden päätteeksi. Mutta millainen lahja on paras valinta?
Kevätjuhlien koittaessa useat vanhemmat haluavat antaa lapsensa varhaiskasvatuksesta vastaaville opettajille pienet muistamiset. Päänvaivaa voi kuitenkin tuottaa se, millainen lahja oikeastaan on hyvä valinta.
Ykistyisen päiväkotiketju Pilkkeen Pilke Playschool Friisinmäen päiväkodin johtaja Marja Kemppainen muistuttaa, että lahjan antaminen on jokaisen oma päätös, eikä lahjan antamista keltään edellytetä.
Jos lahjan kuitenkin haluaa antaa, Kemppainen suosittelee välttämään tavaran ostamista.
– Oman kokemukseni mukaan työntekijät arvostavat aineettomia lahjoja melko paljon. Eli vaikkapa lahjakortti kahvilaan tai leffaliput, Kemppainen sanoo Pilke Päiväkotien tiedotteessa.
Käsirasva "sopii aina", suklaata kannattaa harkita
Jos päättää kuitenkin lähteä jonkinlaiseen muuhun lahjaan, suosittelee Kemppainen lahjaa, jonka lapsi on itse valinnut.
– Esimerkiksi kahvi- tai teemuki jää muistoon ikuisesti ja aina muistetaan lapsi, joka sen antoi. Joku muistaa saaneensa sukan, jonka lapsi oli valinnut.
Yhden käytännöllisen lahjan Kemppainen kuitenkin keksii.
– Käsirasva sopii aina. Päiväkodissa kun kädet ovat paljon käytössä ja niitä pestään, hän vinkkaa.