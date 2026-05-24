



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Millainen lahja varhaiskasvatuksen opettajalle? "Sopii aina"

Kaunis ajatus on tärkein, päiväkodin työntekijät muistuttavat. Kuvituskuva. Shutterstock

Julkaistu 40 minuuttia sitten

Moni vanhempi haluaa muistaa varhaiskasvatuksen opettajia kuluneen päiväkotikauden päätteeksi. Mutta millainen lahja on paras valinta? Kevätjuhlien koittaessa useat vanhemmat haluavat antaa lapsensa varhaiskasvatuksesta vastaaville opettajille pienet muistamiset. Päänvaivaa voi kuitenkin tuottaa se, millainen lahja oikeastaan on hyvä valinta. Ykistyisen päiväkotiketju Pilkkeen Pilke Playschool Friisinmäen päiväkodin johtaja Marja Kemppainen muistuttaa, että lahjan antaminen on jokaisen oma päätös, eikä lahjan antamista keltään edellytetä. Jos lahjan kuitenkin haluaa antaa, Kemppainen suosittelee välttämään tavaran ostamista. – Oman kokemukseni mukaan työntekijät arvostavat aineettomia lahjoja melko paljon. Eli vaikkapa lahjakortti kahvilaan tai leffaliput, Kemppainen sanoo Pilke Päiväkotien tiedotteessa. Lue myös: Paljonko rahaa valmistujaislahjaksi yleensä annetaan? Käsirasva "sopii aina", suklaata kannattaa harkita Jos päättää kuitenkin lähteä jonkinlaiseen muuhun lahjaan, suosittelee Kemppainen lahjaa, jonka lapsi on itse valinnut. – Esimerkiksi kahvi- tai teemuki jää muistoon ikuisesti ja aina muistetaan lapsi, joka sen antoi. Joku muistaa saaneensa sukan, jonka lapsi oli valinnut. Yhden käytännöllisen lahjan Kemppainen kuitenkin keksii. – Käsirasva sopii aina. Päiväkodissa kun kädet ovat paljon käytössä ja niitä pestään, hän vinkkaa.

Mikäli katse harhautuu lahjaostoksilla herkkuhyllyjen puoleen, kehottaa Kemppanen vielä pohtimaan valintaa.

– Itse olen sitä mieltä, että ei ehkä kannata antaa kovin paljon suklaata tai makeaa. Ylipäätänsä ruoka-aineissa on aina se riski, että vastaanottaja ei niitä voi syystä tai toisesta syödä. Samoin sanoisin, että alkoholia ei kannata antaa.

Ei paineita lahjasta

Lahjasta ei pidä ottaa stressiä, eikä kaupassa kannata juosta hikipisarat otsalla. Sen sijaan lahjasta voi tehdä yhteisen hetken lapsen kanssa.

– Mieleenpainuvin lahja on sellainen, jossa näkyy selvästi lapsen omat ajatukset omista aikuisista. Tällainen voi olla yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa kotona tehty askartelu tai muu vastaavaa. Tärkein on se ajatus, että olemme tärkeitä lapsille. Jos vanhemmat ja lapset ovat onnellisia, myös henkilökunta on iloinen, Marja Kemppainen vakuuttaa.

Esikouluopettajat Kristiina Turkki ja Emil Nikander ovat aiemmin kertoneet MTV Uutisten haastattelussa, että heille arvokkainta on saada kuulla hyvää palautetta jo toimintakauden aikana.

Myös Turkin ja Nikanderin pääviesti on, että vanhempien ei tarvitse kokea painetta lahjan ostamisesta. Jos lahjan välttämättä haluaa hankkia, Nikander ja Turkki ehdottavat, että päiväkotiryhmän vanhemmat voisivat hankkia sellaisen yhdessä. Hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi kukka tai lahjakortti.

Yhteinen lahja vie painetta yksittäisten vanhempien harteilta. Myös lapsen itsensä tekemä kortti lämmittää mieltä.

Katso myös: Entä mikä on sopiva lahja valmistuneelle tai hääparille?

10:51 Tapakouluttaja Mirva Saukkola kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa, mitä valmistuvalle nuorelle kannattaa viedä lahjaksi. Entä mitä hääparit toivovat lahjaksi? Stockmannin myyntijohtaja Hanna Länsivuori kertoo lahjalistojen salat.

Hannakaisa Taskinen MTV Uutiset Hannakaisa "Hanski" Taskinen työskentelee MTV Uutisissa lifestyle-tuottajana.

Mitä lahjaksi päiväkodin opettajalle? | MTV Uutiset