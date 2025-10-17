Ensimmäiset laseroidut vaunut ovat liikenteessä jo tämän vuoden lopulla.

VR kertoo aloittavansa kaukojunien ikkunoiden laseroinnin parantaakseen puheluiden ja mobiilidatan kuuluvuutta junissa.

Matkapuhelinten kuuluvuutta junassa haittaa VR:n mukaan junarungon radiosignaalien heikko läpäisevyys sekä nopea vauhti tukiasemien ohi. Laseroinnilla ikkunoihin poltetaan kuviointi, jolla edistetään tukiasemien signaalin läpäisyä junaan.

– Laserointi parantaa puheluiden ja mobiilidatan kuuluvuutta junissa vähentämällä ikkunalasin aiheuttamaa signaalin vaimenemista. Tämä tarkoittaa, että radiosignaalit pääsevät paremmin junan sisälle, selventää VR:n hankejohtaja Jonas Eriksson tiedotteessa.

Hanke käynnistyy VR:n mukaan marraskuussa. Kahden vuoden aikana laseroidaan noin 10 000 ikkunaa. Erikssonin mukaan laserointi tehdään junavaunujen huoltojen yhteydessä ja ensimmäiset laseroidut vaunut ovat liikenteessä jo tämän vuoden lopulla.

Aiemmin VR on investoinut viisi miljoonaa euroa tehokkaampaan wifi-yhteyteen.

VR muistuttaa, etteivät ikkunoiden laserointi ja wifi-yhteyden parannus kuitenkaan yksinään takaa kuuluvuutta, jos teleoperaattoreiden tukiasemia ei ole riittävästi radan varrella.