Useat matkustajajunat myöhästelivät maanantaina ratavikojen ja pakkasen vuoksi.
VR:n viestinnästä kerrottiin, että myöhästelyt johtuivat kahdesta ratajärjestelmäviasta.
Ensimmäinen havaittiin pääradalla Tuusulan Jokelassa Uudellamaalla. Toinen ratavika oli Pohjois-Karjalassa Tohmajärven Säkäniemen ja Kiteen välillä. Molemmat viat saatiin korjattua maanantai-iltaan mennessä.
VR:n mukaan suurin osa kaukoliikenteen myöhästymisistä oli kestoltaan alle puoli tuntia. Esimerkiksi IC 150 -juna Jyväskylästä Helsinkiin myöhästyi kuitenkin lähdössä noin kaksi tuntia teknisen vian vuoksi.
Vikojen lisäksi myös pakkanen myöhästytti junia. VR:n mukaan kylmyys aiheuttaa haasteita erityisesti lähijunaliikenteen kalustolle.