Suomalaiset voivat seurata nyt joulukuussa Lapin tuntureilla liikkuvia poroja reaaliajassa tv-ruudulta ja netistä.

Antenni-tv-verkon kanavapaikalla 24 ja digita.fi-sivustolla on alkanut tänään 1. joulukuuta jouluaattoon asti jatkuva Porolive-lähetys.

Ohjelman taustalla ovat keväällä betonilivellä suuren suosion saavuttanut Digita ja seurantasovelluksen poron omistajille kehittänyt Ranniot.

Ranniotin kehittämä seurantateknologia hyödyntää tiedonsiirrossa Digitan maanlaajuista LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvaa IoT-verkkoa.

Porosovellus näyttää liveen valittujen Kaija, Paula ja Seppo -porojen reitit ja niiden kulkemat matkat suoraan ruudulla.

Samalla nähdään livekuvaa Nuuksion Poropuistosta.

– Porojen seuraaminen on ikivanha perinne, joka tänä päivänä pyörii isoksi osaksi seurantateknologian avulla. Nykyisin poroja ei valvota etsimällä niitä moottorikelkoilla, vaan katsotaan niiden sijainti sovelluksesta, Digitan IoT-liiketoiminnan johtaja Tuomas Kolkka kertoo tiedotteessa.

– Tavoitteena on luoda lämminhenkinen livelähetys, jossa koko perhe voi yhdessä seurata porojen matkaa ja arvuutella, kuka heistä lopulta kulkee pisimmän matkan ja pääsee kenties joulupukin reen vetäjäksi. Samalla taitaa viimein selvitä paljonko se kuuluisa "poronkusema" oikeasti onkaan.

Porolive-lähetys päättyy jouluaattona ennen joulurauhan julistusta.

Näin katsot poroliveä Saadakseen Poroliven näkyviin televisiossa antenni-tv-talouksissa pitää hakea kanavat uudelleen.

Useimmat vastaanottimet etsivät kanavat automaattisesti.

Jotkin vanhemmista vastaanottimista saattavat vaatia tehdasasetusten palauttamisen ennen kanavahaun tekemistä.

Lähetystä voi katsoa tv:n ja verkkosivuston lisäksi Helsingin keskustassa Outshinen digitaalisilla ulkomainospinnoilla. Lähde: Digita.

