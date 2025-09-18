Fintraffic muistuttaa, että raiteilla liikkuvien ja rata-alueella seisovien junien lähellä liikkuminen on hengenvaarallista ja laitonta.

Rautateillä ja varikkoalueilla luvattomasti liikkuminen on lisääntynyt viime vuodesta.

Rautatiealueilla törttöily on tänä vuonna aiheuttanut jo yli 1 400 junien myöhästymistä elokuun loppuun mennessä, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus tiedotteessa.

Viime vuonna elokuun loppuun mennessä luvaton rata-alueilla liikkuminen aiheutti samalla jaksolla runsaat 1 300 junien myöhästymistä. Koko vuoden lukema oli noin parituhatta myöhästymistä.

– Olemme erityisen huolissamme nuorista, jotka ottavat riskejä radalla liikkuessaan, joskus jopa sosiaalisen median haasteiden vuoksi. Jokainen oikopolku radan yli tai hetken huolimattomuus voi johtaa peruuttamattomiin seurauksiin, eikä yksikään somevideo ole sen arvoinen, sanoo tiedotteessa häiriöjohtamisen päällikkö Antti Ukkonen Fintrafficin raideliikenteenohjauksesta.

Fintraffic muistuttaa, että raiteilla liikkuvien ja rata-alueella seisovien junien lähellä liikkuminen on hengenvaarallista ja laitonta. Kaikesta luvattomasta liikkumisesta tehdään ilmoitus hätäkeskukseen ja poliisille.

Pysähtymismatkat jopa kilometrejä

Fintrafficin mukaan nykyjunat ovat niin hiljaisia, että niiden lähestymisen saattaa raiteilla huomata vasta liian myöhään. Lisäksi kova vauhti tekee junien lähestymisen vaikeaksi havaita.

Junien pysähtymismatka on sadoista metreistä jopa kilometreihin. Vaikka junan kuljettaja huomaisikin raiteilla ihmisen tai ajoneuvon, ei hän välttämättä pysty tekemään asialle mitään, jos junan etäisyys on liian lyhyt.

Myös paikoillaan rata-alueella seisovat junat voivat aiheuttaa vaaraa, sillä niiden katoilla on tappava 25 000 voltin jännite ympäri vuorokauden. Jännite on jopa sata kertaa suurempi kuin kodin pistorasiassa. Fintrafficin mukaan junien katoille kiipeäminen aiheuttaa Suomessa vuosittain vakavia loukkaantumisia ja 1–2 ihmisen kuoleman.

Fintraffic muistuttaa, että myös rata-alueiden poikki oikaiseminen on luvatonta. Rautatien saa ylittää vain selkeästi merkityillä ja siihen tarkoitetuilla reiteillä.