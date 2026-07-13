EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kannattaa alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain.
EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sosiaaliseen mediaan tarvitaan ikäryhmäkohtaisia rajoituksia.
Von der Leyenin mielestä EU:n on harkittava alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain ja asteittain.
Von der Leyen vastaanotti tänään asiantuntijaraportin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa.
EU-komission asettaman asiantuntijaryhmän oli määrä esittää suosituksensa alaikäisten sosiaalisen median käytön mahdollisista rajoituksista.