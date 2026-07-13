Maitotilojen ahdinko kasvaa, kun maidon tuottajahinta laskee. Syynä on maidon ylituotanto maailmalla.
Maidon tuottajahinta on laskenut muutamassa kuukaudessa 6,5 senttiä litralta.
Tuottajahinnan lasku on kova isku suomalaisille maitotiloille, sillä samaan aikaan esimerkiksi lannoitekustannukset ovat kohonneet merkittävästi.
Tuore maatalousyrittäjä Eeva Harhala kertoo Huomenta Suomessa perheen joutuvan tekemään päivätöitä pitääkseen maatilansa pystyssä.
– Tällä hetkellä ei ole mahdollista siirtyä täyspäiväiseksi maatilayrittäjäksi, koska meidänkin täytyy jollain elää, Harhala kuvailee.
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin kertoo hintojen laskun synkistä vaikutuksista.
– Tämä tauti leviää nyt aika haasteellisella tavalla. Meidän suuntamme on tällä hetkellä aivan väärä. Maatalousyrittäjistä 10 prosenttia kokee henkisenpuolen voimakasta ahdistusta tästä tilanteesta, Wallin viittaa tuoreisiin tilastoihin.
"Halutaan saada korvaus tehdystä työstä"
Wallin kertoo, että Euroopassa rakennetaan nyt kriisitoimenpiteitä maatilallisille esimerkiksi tukien muodossa. Hän peräänkuuluttaa samanlaisia toimia myös Suomeen.
Harhala on osittain samaa mieltä, mutta toivoisi, että raha tulisi kuitenkin mieluummin tuotteesta eikä tuesta.
– Halutaan saada korvaus tehdystä työstä sen tuotteen loppuhinnan kautta. Tuet ja tukipaketit ovat tietenkin lyhyen aikavälin ratkaisuja ja aletaan olla siinä tilanteessa, että niillekin on tarvetta.
– Pitkän aikavälin ratkaisu on se, että saadaan lisättyä ne kasvaneet kustannukset sinne, lopputuotteen hintaan. Ja arvostus sille työlle, mitä me täällä teemme. Ettei tarvitsisi ihan talkoilla tehdä, yrittäjä muistuttaa.