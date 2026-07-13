Nyt vietetään kansallista paprikaviikkoa! Paprika sopii mainosti myös kesän aamupalapöytään. Testaa helppo ohje!
Kotimainen paprika on ylivoimaisen rapea ja maukas herkku kesäsesonkiin, muistuttaa Kauppapuutarhaliitto tuoreessa tiedotteessaan. Kotimaista paprikaa viljellään pienempiä määriä ympäri vuoden, mutta kasviksen pääsesonki ajoittuu kesään.
Paprikan omaa teemaviikkoa vietetään tänä vuonna 13.–19.7. Nyt onkin siis hyvä hetki kokata erilaisia paprikaruokia!
Helppo ruoka aamiaispöytään
Täytetyistä paprikoista tulee usein mieleen jo menneiltä vuosikymmeniltä tuttu ohje, jossa paprika kypsennetään uunissa esimerkiksi riisillä ja jauhelihalla täytettynä.
Mutta oletko tullut ajatelleeksi, että paprikat sopivat täydellisesti myös aamiaiskananmunien syötäväksi tarjoiluastiaksi?
– Tarjoa täyttävät aamupalamunat vaihteeksi paprikanpuolikkaista! Kauppapuutarhaliitosta vinkataan.
Reseptistä riittää kahdelle ja se toimii mainiosti myös suippopaprikalla.
Aamupalamunat paprikanpuolikkaista
2 isoa kotimaista paprikaa tai suippopaprikaa
5 kananmunaa
emmentalraastetta, fetaa tai muuta valitsemaasi juustoa