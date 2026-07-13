Julkaistu 13.07.2026 11:13

suolaa

pippuria

timjamia

tuoretta salaattia tai babypinaattia

aamiaisleipää

1. Riko munat kulhoon ja vatkaa sekaisin. Lisää juustoraaste tai murustele feta joukkoon. Mausta seos suolalla ja pippurilla.

2. Leikkaa paprikat puoliksi ja poista siemenet.

3. Täytä paprikanpuolikkaat kananmuna-juustoseoksella ja laita 200 asteiseen uuniin 20–30 minuutiksi. Voit myös paistaa täytetyt paprikat pannulla kannen alla hauduttaen, kunnes munakas on hyytynyt ja paprikat hieman pehmenneet.

4. Ripottele paprikoiden päälle tuoretta timjamia. Tarjoa paprikat raikkaan salaatin ja tuoreen leivän kanssa