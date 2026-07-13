Lämmin viikko alkaa pilvien alla. Katso ennuste videolta.
Heinäkuinen viikko alkaa ison pilvilautan alla, joka kattaa suurimman osan Suomesta, kertoo meteorologi Jenna Salminen.
Idässä voi esiintyä maanantain aikana sadekuuroja ja niissä voi olla mukana ukkosta.
Poutainen vyöhyke kulkee länsirannikkoa pitkin Lappiin saakka.
– Jos aurinko kunnolla näyttäytyy, niin etelärannikolla ja kaakkoisosassa maata on mahdollisuus hellelukemille.
Pilvisillä alueilla lämpötila pysyy 20 asteen paikkeilla. Kohtalainen tai navakka pohjoistuuli viilentää lämmön tuntua.
Tiistaiksi tuulet heikkenevät.
– Sää on aurinkoistumassa ja lämpötila nousee selvästi 20 asteen yläpuolelle.
Samaan aikaan Lappiin leviää runsaampaa pilvisyyttä ja viilentäviä tuulia. Keskiviikkon mennessä samainen ilmanala vallitsee jo isoa osaa pohjoista Suomea.
Eteläosissa lämpötilat pysyttelevät selvästi 20 asteen yläpuolella myös keskiviikkona.