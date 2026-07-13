Noin 50-vuotias saksalaisnainen on nähty viimeksi Teinniöjoen läheisyydessä Saijan kylässä.
Poliisi kaipaa edelleen havaintoja Sallassa Saijan kylässä kadonneesta saksalaisnaisesta.
Viimeisin havainto kadonneesta on tallentunut kuva riistakameraan Teinniöjoen läheisyydessä Saijan kylässä.
Kadonneella saksalaisnaisella on tummanruskeat, puolipitkät hiukset.Lapin poliisilaitos
Poliisi sai maanantaina 29. kesäkuuta ilmoituksen tyhjästä ajoneuvosta, joka oli joutunut veden varaan.
Poliisin mukaan henkilöautoa on kuljettanut nainen, joka on noin 50-vuotias Saksan kansalainen. Naisella on tummanruskeat, puolipitkät hiukset.
Mahdolliset havainnot kadonneesta voi ilmoittaa sähköpostiin vihjeet.lappi@poliisi.fi, puhelinvastaajaan numeroon 0295 466 259 tai WhatsAppiin numeroon 050 415 5803.