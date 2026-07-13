Ketterän haave SM-liigasta elää – tutkinta paljasti uuden oljenkorren

SM-liiga on omassa vastauksessaan todennut, että jos Ketterän valitus menestyy, asia olisi palautettava takaisin lisenssitoimikunnan pöydälle. Toisin sanoen Liigan näkemyksen mukaan oikeusturvalautakunta ei voi suoraan myöntää lisenssiä imatralaisille.

KKV:n päätös nosti esiin lisenssipäätöksen ongelmat

SM-liigan lisenssitoimikunnan toukokuussa antama kielteinen päätös tuli Ketterälle lopulta yllätyksenä. Päätöksessään toimikunta keskittyi Imatran jäähallin puutteelliseen katsomokapasiteettiin ja talouslaskelmiin, jotka olivat sen mukaan epäuskottavia ja perusteettomia.

– Vaikka KKV päätti tutkinnan tulevien sarja- ja lisenssijärjestelmän muutosten vuoksi, lisenssikomitean päätöksentekomenettely ei ole tosiasiallisesti muuttunut lainkaan.

Ketterä huomauttaa, että KKV:n mukaan lisenssipäätösten on perustuttava läpinäkyviin, objektiivisiin ja täsmällisiin kriteereihin ilman syrjimättömiä menettelysääntöjä. Seura kokee täyttävänsä talouden osalta kriteerit jopa paremmin kuin osa nykyisistä liigaseuroista.

– Jos tähän ei nyt puututa, mikään ei tule tosiasiassa muuttumaan.