Imatran Ketterä näkee jääkiekon SM-liigan tulkitsevan kielteisellä päätöksellään omia lisenssiehtojaan täysin mielivaltaisesti.
Ketterä odottaa parhaillaan Urheilun oikeusturvalautakunnalta ratkaisua tekemästään valituksesta, jonka seura jätti sen jälkeen, kun SM-liiga oli toukokuussa hylännyt sen lisenssihakemuksen osallistumisesta tulevalle kaudelle.
MTV Urheilulle sähköpostitse toimittamassaan vastauksessa Ketterä kertoo uskovansa, että asiassa saadaan ratkaisu seuraavien parin viikon aikana.
Uuden liigakauden alkuun on vain reilut puolitoista kuukautta, mutta Ketterässä on edelleen valmius pelata ylimmällä sarjatasolla, jos oikeusturvalautakunta kääntyy sen kannalle.
– Ketterä on valmistautunut keväästä asti pelaamaan jääkiekon SM-liigassa ensi kaudella ja olemme siihen valmiita, mikäli valituksemme menestyy, seura toteaa vastauksessaan.
– Liiga on säännöissään sitoutunut noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksiä, joten luotamme siihen, että Liiga kunnioittaa lautakunnan ratkaisua siinä tapauksessa, että Ketterän valitus menestyy. Muutoin koko lautakuntamenettelyltä putoaisi pohja pois.
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SM-liiga on omassa vastauksessaan todennut, että jos Ketterän valitus menestyy, asia olisi palautettava takaisin lisenssitoimikunnan pöydälle. Toisin sanoen Liigan näkemyksen mukaan oikeusturvalautakunta ei voi suoraan myöntää lisenssiä imatralaisille.