Sanna Stellan kertoo somepostauksessaan, ettei hänellä ollut liiemmin oireita, jotka olisivat selkeästi kielineet kasvaimesta.

Näyttelijä Sanna Stellan kertoi viime viikolla, että häneltä oli leikattu valtava kasvain. Nyt näyttelijä kertoo tuoreessa Instagram-postauksessaan, miten kasvain löydettiin.

Kaikki sai alkunsa, kun Stellan meni hierojalle. Tuttu hieroja oli ihmetellyt, miten näyttelijän kroppa oli niin jumissa, ja Stellan puolestaan ihmetteli, miten häntä sattui niin paljon.

– Sinä iltana alkoivat vatsakivut. Seuraavana päivänä menin lääkäriin. Siellä ei löytynyt mitään. Illalla kivut kovenivat ja oli lähdettävä päivystykseen, hän kirjoittaa julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Lue myös: Sanna Stellanilta leikattiin valtava kasvain

Päivystyksessä lääkäri oli lähettänyt Stellanin magneettikuviin.

– Kammottava hetki, kun hän keskiyön paikkeilla kertoi, että kuvissa näkyi iso kasvain, näyttelijä kertaa.