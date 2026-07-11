Meta kertoo poistavansa vastikään lanseeratun ja kritisoidun tekoälytyökalun Instagramista.

Meta lanseerasi kuluneella viikolla uuden Muse Image työkalun, jolla käyttäjät olisivat voineet muokata kuvia julkisista Instagram-profiileista sekä tileiltä.

Meta kertoo tiedotteessaan saaneensa palautetta, että kohuttu tekoälytyökalu ei toimi toivotulla tavalla. Työkalu ei ole enää käytettävissä.

Työkalu joutui vastatuuleen jo pian sen lanseerauksen jälkeen, koska sillä olisi voinut muokata toisten henkilöiden kuvia ilman lupaa.

Tekoälyominaisuus sai paljon kritiikkiä esimerkiksi viranomaisilta, jotka ovat huolissaan tekoälyn tuottamista kuvista. Muun muassa teknologiaoikeudenmukaisuutta ajavan Foxglove-järjestön johtaja Donald Campbell totesi BBC::lle työkalun olevan ilmiselvä resepti katastrofiin.

– Olemme nähneet viimeisen vuoden aikana lukuisia kertoja, mitä aiheutuu ilman suostumusta muokatuista tekoälykuvista sosiaalisessa mediassa. Miksi ihmeessä Mark Zuckerberg pitää kuvien manipulaatiota hyvänä ideana, hän sanoi.

Meta kertoi puolustuksekseen, että käyttäjillä on käytössään erillinen asetus, jonka avulla voi kieltää kuvien käytön, vaikka tili olisi julkinen. Mikäli esimerkiksi Instagram-tili on yksityinen, niin kuvia ei pysty jakamaan.

Viranomaiset ovat huolissaan markkinoilla olevista tekoälytyökaluista ja esimerkiksi Britannian viestintäviranomainen tutkii tällä hetkellä viestipalvelu X:n Grok-tekoälytyökalua oikeiden henkilöiden kuvien muokkaamisesta, sekä niiden jakamista ilman suostumusta.