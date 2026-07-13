Entinen brittipoliitikko Ann Widdecombe viestitteli arviolta vielä minuutteja ennen kuolemaansa.
ITV Newsin haltuunsa saamien tekstiviestien mukaan Ann Widdecombe, 78, lakkasi vastaamasta viesteihin muutamaa minuuttia ennen sitä, kun häneen kohdistui poliisin arvion mukaan hyökkäys.
Entinen brittipoliitikko löydettiin kuolleena kotoaan Dartmoorista, Lounais-Englannista torstaina 9. heinäkuuta. Poliisin mukaan Widdecombella oli vakavia vammoja.
Widdecomben epäillään kuolleen jo keskiviikkona 8 heinäkuuta noin kello 12.30.
Brittikanava Channel 5:n tuottaja oli viestitellyt Whatsappissa Widdecomben kanssa tämän suunnitellusta esiintymisestä Matt Allwrightin ohjelmassa samaisena keskiviikkona iltapäivällä.
Tuottaja pyysi viesteissä ex-poliitikkoa liittymään Zoom-puheluun kotoaan käsin.
8. heinäkuuta kello 12.19 Ann Widdecombe luki vielä saamansa Whatsapp-viestin, mutta lähempänä kello 13:a hän ei enää vastannut./All Over Press
Viestittelystä käy ilmi, että he vaihtoivat säännöllisesti viestejä keskiviikkona kello 12.14–12.19.
Widdecombe kirjoitti viimeisessä viestissään kello 12.19, että ”Vastaanotettu! Paniikki ohi!”.
Hän luki vielä kello 12.19 saamansa vastauksen, mutta tuottajan myöhemmät viestit ovat jääneet lukematta, joista ensimmäinen saapui kello 12.48.