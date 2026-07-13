Kaija Koo harmitteli keikkansa peruuntumista sosiaalisessa mediassa.

Kaija Koon keikka Turun Vauhti kiihtyy -festivaaleilla lauantaina 11. heinäkuuta jouduttiin keskeyttämään rajun ukkosrintaman vuoksi. Artisti kertoi Instagramissa yhtyeen valmistautuneen keikkaan koko päivän bussin, rekan ja 15 hengen miehistön voimin.

Hän sanoo, ettei koskaan ole kokenut tilannetta, että keikka on keskeytetty ensimmäisten lauseiden jälkeen.

– Ei ole ollut tämmöistä tilannetta. Aina vain paistanut aurinko, hän sanoo videolla.

Illan aikana nähtiin kuitenkin pieni iloinen käänne. Kaija Koon julkaisemalla videolla hän laulaa aidan läpi paikalla olleille faneille Kylmä ilman sua -kappaletta.

– Hitto, että harmitti. Poistuessamme paikalta aidan toiselta puolelta kuului mun musiikkia, ja oli pakko kurkistaa pressun välistä. Siinä sitten kohdattiin hetkisen. Ehkä tämä oli pieni helpotus meille kaikille pettyneille, julkaisussa kirjoitetaan.

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